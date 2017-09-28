«Укрзалізниця»: 20 потягів затримуються через вибухи біля Калинівки

Компанія «Укрзалізниця» заявляє про затримку понад 20 пасажирських потягів через вибухи на військових складах поблизу Калинівки на Вінниччині.

«В умовах надзвичайної ситуації «Укрзалізниця» не скасувала жодного поїзда. Працюємо в посиленому режимі й докладаємо всіх зусиль, щоб пасажири дісталися до місць призначення», – сказав виконувач обов’язки голови правління компанії «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

В «Укрзалізниці» зауважують, що на залізничних станціях і вокзалах пасажирів інформують про час затримки поїздів, а у разі необхідності пересадки та в очікуванні поїздів – пасажирів розміщують в кімнатах відпочинку, в першу чергу дітей.

Водночас у компанії повідомляють, що сьогодні о 13:15 залізничники відновили рух поїздів на дільниці Сосонка – Калинівка, яка була закрита через вибухи на військових складах.

Загалом за останні дві доби «Укрзалізниця» змінила маршрути 85 пасажирських поїздів, час затримки їх в дорозі складав від 30 хвилин до 14 годин.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій сьогодні повідомляла про відновлення руху автомобільного і залізничного транспорту на напрямках, де його раніше припиняли через вибухи на складах боєприпасів у Калинівці.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомив, що станом на 10:00 28 вересня ситуація на арсеналі озброєння в Калинівці стабілізована. За даними ДСНС, станом на 7:00 28 вересня на території військових складів спостерігалася поодинока детонація боєприпасів.

Ввечері 26 вересня на там почалися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.