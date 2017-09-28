ЄС проводить перші навчання з протидії кібер- і гібридним загрозам

Європейський союз 28 вересня проводить перші навчання, щоб перевірити свою здатність протидіяти гібридним і кіберзагрозам.

Навчання під назвою PACE17 триватимуть тиждень і передбачатимуть імітацію гібридної загрози для ЄС та її держав-членів з метою оцінити, наскільки швидко блок може реагувати на такі загрози і наскільки скоординованими є країни й інституції.

НАТО наступного місяця (4–11 жовтня) проведе окремі навчання.

І навчання ЄС, і навчання НАТО будуть проводитися «паралельно, але скоординовано», щоб синхронізувати реакції обох блоків на схожі загрози.

ЄС останніми місяцями активізував протидію кібератакам, зокрема, запропонував створити нову, посилену європейську агенцію з кібербезпеки, після того, як з’ясувалося, що в минулому році щодня фіксувалося понад чотири тисячі кібернападів на блок, а 80% європейських компаній мали щонайменше один інцидент із кібербезпекою.