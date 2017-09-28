Освітяни Сербії протестували проти нового законопроекту про службовців і за збільшення платні

У столиці Сербії Белграді освітяни і державні та місцеві службовці вийшли на демонстрацію протесту проти нового законопроекту про державних і місцевих службовців, а також із вимогами збільшити освітянам платню на 25 відсотків.

Демонстранти, що зібралися перед будівлею уряду в центрі міста з профспілковими прапорами і написами «Ви довели нас до дна», закликали уряд відкликати свій законопроект. Вони заявляли, що пропонований закон становить дискримінацію системи освіти і дає владі повноваження безконтрольно звільняти працівників освіти.

Кількасот демонстрантів на чолі з профспілковими лідерами також заявляли, що пропонований закон неприйнятний для працівників державного і громадського сектору, бо перетворює їх на безправних найманців.

За словами профспілковиків-освітян, у системі освіти середня платня становить 44 тисячі динарів, тобто 366 євро, тоді як платня в решті державного і громадського сектору на чверть більша. Профспілки кажуть, що продовжать протест, доки уряд не виконає їхніх вимог.