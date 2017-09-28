ОДА: всі люди, евакуйовані через вибухи біля Калинівки, повернулися до своїх домівок

У Вінницькій облдержадміністрації заявляють, що всі місцеві жителі, евакуйовані через вибухи на військових складах поблизу Калинівки, повернулися до своїх домівок.

Як повідомляє прес-служба ОДА, пoчали вiднoвлювати eнeргo-, газопостачання та зв’язок.

Перед цим в уряді України заявили про завершення очистки від вибухонебезпечних предметів населених пунктів поблизу складу боєприпасів у Калинівці.

Вибухи на складах боєприпасів у Калинівці почалися ввечері 26 вересня. Через це, як повідомляли рятувальники, із Калинівки й прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

28 вересня у Вінницькій облдержадміністрації заявили, що ситуація на військових складах поблизу Калинівки нормалізувалася, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.

За даними міністра оборони Степана Полторака, на арсеналі в Калинівці Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів і брухт.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».