Підозрювані в скоєнні терактів у Дніпрі, яких судять понад 5 років, просять про дорозслідування справи

Підозрювані в скоєнні терактів у Дніпрі, суд над якими триває вже понад 5 років, оприлюднили клопотання щодо відправлення справи на дорозслідування. Про це у четвер в Індустріальному районному суді Дніпра заявили підозрювані в скоєнні терактів у Дніпрі 2011 та 2012 року Віктор Сукачов та Віталій Федоряк, також батько Віктора Сукачова Валерій, який є громадським захисником сина.

За словами Віктора Сукачова та Віталія Федоряка, вони вимагають від слідства перевірити інформацію про ймовірну причетність до вибухів у Дніпрі, які їм інкримінуються, жителя Дніпра Павла Лапшина, який зараз відбуває покарання через скоєння терактів у Великій Британії.

Як повідомив його батько Валерій Сукачов, підсудні наполягають, аби були співставлені дані експертиз щодо вибухів, скоєних у Великій Британії, за які отримав покарання Павло Лапшин, та вибухів у Дніпрі.

«Павло Лапшин був затриманий в Англії, де йому були висунуті з звинувачення в тероризмі і отримав термін ув’язнення. Нещодавно нам стало відомо з англійської преси про те, що після того, як Лапшин був затриманий, англійські слідчі і журналісти приїздили до Дніпра і під час обшуку на квартирі знайдені докази того, що він виготовляв саморобні вибухові пристрої і в Дніпрі також. Але цьому факту не було дано хід», – вважає батько підозрюваного. Він також повідомив, що проситиме Індустріальний райсуд Дніпра затребувати в британської сторони матеріали слідства у справі Лапшина, аби, зокрема, порівняти дані експертиз вибухових пристроїв.

Суд і сторона обвинувачення у четвер заяви підозрюваних не коментували: судове засідання через відсутність одного із адвокатів було перенесене на 3 жовтня.

27 квітня 2012 року в Дніпр вздовж центрального проспекту сталося чотири вибухи, постраждала 31 людина. Генеральна прокуратура заявила про затримання чотирьох чоловіків, підозрюваних у скоєнні вибухів. За офіційною версією, мотив у них був корисливий: чоловіки вимагали 3,5 мільйона доларів США від держави. Серед затриманих були дніпровський політолог Віктор Сукачов і його знайомі Віталій Федоряк, Дмитро Рева, Лев Просвірнін. Їх також звинувачували у скоєнні ще 7-ми терактів у різних містах України. Пізніше, 2014 року, прокуратура відмовилось від обвинувачень щодо Дмитра Реви та Льва Просвірніна. Їх виправдали і випустили на волю. Суд над двома іншими фігурантами справи триває понад 5 років.

У 2013 році суд у Лондоні виніс вирок обвинуваченому в расистських злочинах українському аспіранту Павлу Лапшину – його засудили до довічного ув’язнення. Мінімальний термін, який він має провести за ґратами, – 40 років. Після цього терміну він зможе подати прохання про перегляд вироку. Аспірант, який перебував на стажуванні у Бірмінгемі, визнав себе винним у головних обвинуваченнях на його адресу. Йдеться про вбивство 82-річного пенсіонера-мусульманина та влаштуванні кількох вибухів біля мечетей у містечках поблизу Бірмінгема.

Павло Лапшин приїхав із Дніпра на стажування у Бірмінгем 24 квітня 2013 року, а вже 18 липня його заарештували, і через кілька днів офіційно оголосили йому звинувачення у злочинах, обтяжених расизмом і тероризмом.

2013 року поліція Дніпра повідомила, що раніше затриманий у Британії аспірант експериментував з вибуховими речовинами в Україні. 2010 року в себе в квартирі він проводив, як сам пояснив, «із науковою метою» досліди з хімічними матеріалами, пролунав вибух, пошкодило вікна та міжкімнатну перегородку. Потерпілих не було, тому кримінальної справи проти нього не стали порушувати.