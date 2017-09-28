Суд оголосив перерву до 5 жовтня у справі про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 5 жовтня у розгляді справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Під час засідання суд вивчав докази (відеофайли), надані стороною обвинувачення.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.