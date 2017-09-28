Генпрокуратура: силовики провели обшуки у заступника міністра соцполітики

Генеральна прокуратура і Нацполіція провели обшуки у заступника міністра соцполітики й інших службовців Міністерства соціальної політики України.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, досудове розслідування триває, для всебічного дослідження обставин правопорушень проводяться необхідні слідчі дії.

У ГПУ уточнюють, що кримінальне провадження щодо службових осіб Мінсоцполітики розслідують за фактом сприяння ними керівникам комерційних структур у здійсненні незаконного імпорту товарів в Україну без сплати податків та обов’язкових платежів, а також за фактом розкрадання в особливо великих розмірах бюджетних коштів, спрямованих на оздоровлення дітей.

У Генпрокуратурі не уточнюють прізвища заступника міністра.

Наразі в Мінсоцполітики не коментують проведення обшуків.