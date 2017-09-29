Онищенко, Штепа, Богословська: гра у вибори президента – ранковий ефір Радіо Свобода

Фальстарт президентських амбіцій; «Мільйони квадратних метрів замороженого житла»; Як бібліотекам вписатися в сучасний простір?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: політолог Олесь Доній і політичний оглядач Ігор Чаленко; економіст Ігор Гарбарук і народний депутат (позафракційний), голова парламентського підкомітету з питань будівництва Олександр Марченко; директор бібліотеки імені Сухомлинського Лариса Березівська, завідувач кафедри бібліотекарів педуніверситету імені Гринченка Олена Воскобойнікова-Гузєва і бібліотекар Наталя Алексевич.