У Черкасах був убитий депутат міської ради

28 вересня близько 23:00 невідомі розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова, повідомляє місцеве видання «Про Все». Це також підтверджує речниця партії «Укроп» Євгенія Кравчук, яка вказує, що загиблий очолював обласну організацію цієї політичної сили.

«До поліції надійшов виклик про стрілянину в районі Луначарського. По прибуттю на місце було виявлено тіло. Охоронець гаражів в час події дивився телевізор і почув постріли, але підозрілих осіб не бачив. Зі слів охоронця, постріли були схожі на автоматні», – повідомила прес-офіцер патрульної поліції Зоя Вовк. За її словами, Бінусов припаркував авто в гаражі і мав пересісти в інший автомобіль – друзів або знайомих. Ця машина також була пошкоджена пострілами.

«Михайло Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу. Йому була поставлена задача побороти корупцію в департаменті. Всі потоки були повністю перекриті», – розповів в коментарі журналістам міський голова Анатолій Бондаренко.

«За попередньою інформацією, злочинці здійснили більше 20 пострілів з автомата Калашникова. Михайла Бінусова було призначено виконувачем обов'язків начальника департаменту ЖКГ Черкаської міськради у вересні цього року. Своїми головними завданнями він одразу визначив боротьбу з корупцією та перекриття усіх незаконних грошових потоків», – вказує Кравчук.

На місці події відбулися слідчі дії.