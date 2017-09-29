Поодинока детонація боєприпасів біля Калинівки триває – ДСНС

Станом на 7:00 29 вересня на території військового складу біля Калинівки Вінницької області спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Всі населені пункти підключені до електропостачання. Продовжуються роботи щодо відновлення газопостачання. Громадяни, які були евакуйовані, повертаються до місць проживання, крім хворих, які перебували на лікуванні в Калинівській центральній районній лікарні. Навчально-виховний процес в дошкільних та освітніх навчальних закладах розпочнеться з 2 жовтня поточного року», – відзначають рятувальники.

Вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це, як повідомляли рятувальники, із Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

За даними міністра оборони України Степана Полторака, на арсеналі біля Калинівки Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів і брухт.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».