Суд на Житомирщині засудив двох осіб до 9 років позбавлення волі через ретрансляцію телеканалу сепаратистів

Андрушівський районний суд Житомирської області 28 вересня визнав киянина Дмитра Васильця і жителя Бердичева Євгена Тимоніна винними в сприянні терористичній організації і засудив їх до дев'яти років позбавлення волі. За частиною 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України підсудним загрожувало від восьми до 15 років за ґратами.

Василець і Тімонін з листопада 2015 року перебували в СІЗО. Їх затримала СБУ в Києві. За даними спецслужби, вони тривалий час перебували на контрольованій угрупованням «ДНР» території, де надавали консультації та практичну допомогу представникам телеканалу «Новороссия ТВ».

«Зокрема, вони сприяли налаштуванню прямого ефіру, трансляції новин і відеоматеріалів, допомогли організувати взаємодію між підрозділами каналу, проводили навчання осіб, які займалися монтажем матеріалів, і особисто програмували необхідне для цього обладнання і програмне забезпечення. Крім того, вони зареєстрували і налаштували трансляцію каналу «Новоросія ТВ» на популярних відеохостингах», – повідомляла спецслужба.

Прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська в листопаді 2015 року повідомила, що співробітники СБУ в Києві провели обшуки у приміщеннях, звідки здійснювалась технічна підтримка одного з телеканалів сепаратистів.