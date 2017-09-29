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29 Вересень 2017, Київ 11:28
Новини | Міжнародні

Twitter закрив 200 акаунтів, пов’язаних з Росією

Компанія Twitter виявила понад 200 фейкових аккаунтів, пов'язаних з Росією, і тимчасово закрила їх. 22 аккаунта існували одночасно і в Facebook

Про поширення Росією фальшивих новин, використання фейкових акаунтів і інтернет-ботів під час президентської кампанії 2016 року в США представники Twitter розповідали на закритих слуханнях в сенатському Комітеті з розвідки 28 вересня.

Учасники слухань також відзначили, що телеканал Russia Today сплатив в 2016 році 274 тисячі доларів за розміщення в Twitter понад 1800 своїх повідомлень.

На думку члена сенатського Комітету з розвідки республіканця Джеймса Ланкфорда, саме російські «фабрики тролів» у вересні 2017 року через кампанії в Twitter допомогли підвищити напругу в суспільстві, викликаних небажанням багатьох професійних футболістів вставати при виконанні державного гімну США. Таким чином, гравці протестують проти, на їхню думку, упередженого ставлення поліції до афроамериканців. Ця історія виявилася в останні дні в центрі уваги американської преси після того, як президент Трамп закликав власників футбольних команд звільнити гравців, що виявляють неповагу до американському прапора.

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