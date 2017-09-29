ФСБ Росії заявляє про затримання в окупованому Криму двох осіб за «шпигунство на користь України»

Федеральна служба безпеки Росії 29 вересня повідомила про затримання двох російських громадян за підозрою в шпигунстві на користь України. Про це повідомив Центр громадських зв’язків ФСБ Росії.

«Федеральною службою безпеки Росії у Сімферополі затримані громадяни Російської Федерації Сухоносова Анна Станіславівна і Долгополов Дмитро Олександрович. Останній проходить військову службу на території Республіки Крим. Зазначені особи збирали і передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з’єднань Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю», – мовиться в повідомленні.

Як заявили в російській спецслужбі, у зв’язку з цим порушена кримінальна справа за ознаками злочину за статтею Кримінального кодексу Росії про «державну зраду».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Москва також, всупереч міжнародному праву, насадила на окупованій частині України російське законодавство.