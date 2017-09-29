Щонайменше 22 людини загинули через тисняву на вокзалі в Мумбаї

Влада Індії повідомляє про загибель щонайменше 22 людей і поранення 30 через тисняву на вокзалі в Мумбаї.

За даними поліції, тиснява виникла на пішохідному мосту, який перетинає залізничні колії на вокзалі Ельфінстон в Мумбаї.

Ця станція в години пік, як правило, переповнена працівниками офісів у районі Нижній Парель.

Район розташований у самому центрі Мумбая, де поряд із нетрями зведені нещодавно побудовані житлові будинки преміум-класу, розкішні торгові центри і штаб-квартири міжнародних фінансових установ.

За даними влади, люди йшли по мосту під дахом через сильний дощ, а тиснява виникла через чутки про обвал переходу.