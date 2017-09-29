Співробітники «Укрінформу» провели акцію на підтримку Романа Сущенка в річницю його арешту

Український журналіст Роман Сущенко вже рік перебуває в російському СІЗО, на його підтримку колеги провели акцію. 365 повітряних куль із портретом Романа Сущенка випустили в небо співробітники агентства «Укрінформ».

«Роману дозволили вперше зробити телефонний дзвінок сину 19 вересня. Він поговорив із сином, зі мною та донькою. Ви розумієте, що про справу говорити ми не могли. Він розпитував про наше життя. Стан здоров’я задовільний, але, розумієте, коли людина сидить рік у в’язниці і виходить на вулицю 1 годину на день, то звичайно вигляд його «не зовсім», – повідомляє Анжеліка Сущенко, дружина Романа.

Роман Сущенко розповів, що перебуває в двомісній камері із сусідом, але більше розповісти не зміг. За рік йому двічі дозволили зустрітись із родиною. Заяву на ще одне побачення заарештований журналіст написав, але коли вона буде задоволена – невідомо, розповідає його дружина.

«Він передає через адвокатів, що регулярно надсилає нам листи, але ми отримуємо їх із затримкою у чотири місяці. Цензура читає, не все доходить. Деякі малюнки так і не дійшли до нас, їх взагалі витягли з конверту», – зазначає донька Сущенка Юлія.

«Адвокат каже, що сподівання лише на обмін, інакше Романа не витягти», – заявляє дружина Сущенка.

Справа засекречена, суди проходять у закритому режимі і ніхто, крім адвоката, не має доступу до інформації. Адвокат не може розголошувати інформацію через статус державної таємниці у справі.

«Доказової бази у звинуваченні Романа Сущенка немає, докази дуже сумнівні. Ми лише знаємо, що продовжується термін перебування Романа в СІЗО і коли воно буде передано до суду… Можливо, коли складеться пазл з обміном на якихось персонажів, які перебувають в Україні, можливо буде викид якоїсь інформації в російських медіа – нічого не знаємо, тому важко щось прогнозувати», – зазначає генеральний директор агентства «Укрінформ» Олександр Харченко.

Зі свого боку агентство «Укрінформ» надало російській стороні документи, що свідчать про багаторічну роботу Романа Сущенка як журналіста, з боку спеціальних структур були передані документи, що свідчать про те, що Роман Сущенко не є і ніколи не був працівником розвідки.

Кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка Федеральна служба безпеки Росії затримала 30 вересня минулого року в Москві. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею». Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.