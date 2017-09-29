КМДА: у Києві з середини вересня через отруєння грибами до лікарень потрапили 20 людей

У Києві з середини вересня до лікарень з грибним отруєнням потрапили 20 людей, шестеро з них – діти. Про це повідомляє департамент охорони здоров’я КМДА.

У Київській міській держадміністрації нагадують, що у разі підозри на отруєння грибами лікарі рекомендують не займатися самолікуванням, а негайно викликати швидку.

Симптоми отруєння грибами (залежно від виду грибів, способу вживання та загального стану здоров’я людини) можуть бути різними – нудота, блювота, біль у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла.

У КМДА зауважують, що найбільш отруйними є токсини блідої поганки, мухоморів білого і смердючого, сморжів і деяких інших грибів, бо отрута, потрапивши до шлунку, протягом тривалого часу (до 3 діб) може не викликати жодних симптомів, а коли отруйні речовини досягнуть мозку, настає запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг.