У Києві вшановують жертв спецоперацій НКВС 1937–1938 років

У Києві вшановують жертв так званих «національних операцій НКВС», які радянська влада розпочала 80 років тому, у 1937–1938 роках.

Вони стали частиною репресій, які пізніше назвали «Великим терором», повідомив генеральний директор Національного історико-меморіального заповіднику «Биківнянські могили» Богдан Біляшивський.

Як зазначив науковець, у Биківні розташоване найбільше в Україні масове поховання жертв політичних репресій доби сталінського «Великого терору», серед розстріляних також – мешканці України різних національностей. Сьогодні представники Ради національних спільнот вшанували пам’ять загиблих під час «національних операцій» НКВС, а також жертв нацистських розстрілів у Бабиному Яру під час окупації Києва у 1941–1943 роках.

«На сьогоднішній день прив’язка інформації про «Великий терор» і місця пам’яті перебуває на рівні, котрий потребує активних інформаційних кампаній для того, щоб українське суспільство було поінформоване про ці місця пам’яті», – наголосив Біляшивський.

За його словами, українське суспільство погано обізнане з тим, що відбувалось в Україні у 1930-і роки.

Так звані «національні операції» НКВС 1937–1938 років були започатковані постановою Політбюро ЦК ВКП(б) «Про заходи, що захищають СРСР від проникнення шпигунських, терористичних і диверсійних елементів», яка визначила порядок проведення репресій щодо іноземців та етнічних меншин, повідомив Біляшивський. Жертвами «національних операцій» стали поляки, німці, латиші, литовці, естонці, греки, румуни, болгари, китайці, іранці, афганці. За даними науковців, було репресовано понад триста тисяч осіб, з них більшість була розстріляна.