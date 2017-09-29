Лутковська запропонувала російській колезі разом відвідати ув’язнених у Росії українців

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська запропонувала російському омбудсмену Тетяні Москальковій організувати спільний візит для особистої зустрічі з Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком, Романом Сущенком, Миколою Карпюком, Станіславом Клихом, Павлом Грибом й іншими громадянами України, ув’язненими в Росії.

«Вважаю за необхідне звернути Вашу увагу на те, що наш спільний моніторинговий візит до Сімферопольського і Миколаївського слідчих ізоляторів був позитивно сприйнятий представниками громадських, правозахисних і міжнародних організацій. Висока оцінка наших спільних зусиль у сфері захисту прав громадян обох держав свідчить про існування суспільного запиту на подальший розвиток і зміцнення такої форми практичної взаємодії», – йдеться у листі українського омбудсмена.

Лутковська також запропонувала російській колезі здійснити спільний візит у пенітенціарні установи України для моніторингу дотримання прав громадян Росії, які перебувають в них. Зокрема, відвідати Віктора Агєєва, який перебуває у Старобільському СІЗО Луганської області.

Раніше у вересні під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН президент України Петро Порошенко заявив, що питання звільнення заручників в рамках виконання Мінських угод зайшло в глухий кут. Він також повідомив, що Росія утримує щонайменше 16 українців.