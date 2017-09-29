У Росії заявили про перекриття каналів контрабанди зброї з України

Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що зупинила «протиправну діяльність груп і окремих осіб, причетних до організації і функціонування стійких каналів постачання в незаконний обіг засобів ураження» на територіях цілої низки російських регіонів.

Як мовиться, серед іншого, в повідомленні ФСБ, «у 21 регіоні країни (від центральної частини Росії до Уралу) проведені обшуки в 62 громадян, причетних до придбання, виготовлення, модернізації і збуту озброєнь, а також до контрабандних постачань їх із території України».

Вирішується питання про порушення кримінальних справ, здійснюються додаткові оперативно-розшукові і слідчі дії, повідомили в ФСБ Росії.

На непідконтрольних Києву окупованих російськими гібридними силами територіях частини Донецької і Луганської областей фактично існує неконтрольований обіг зброї, переважно наданої бойовикам Росією. І в Росії, і на вільній частині України вже не раз повідомляли про спроби незаконно вивезти з окупованих територій бойову зброю. Російські правоохоронці також виступали з багатьма повідомленнями про правопорушення, скоєні на території Росії і російськими, і українськими громадянами, що були учасниками підтримуваних і керованих Москвою незаконних збройних формувань на окупованій частині Донбасу.