В Афганістані здійснили вибух біля шиїтської мечеті в Кабулі, є жертви

У столиці Афганістану Кабулі смертники влаштували вибух біля великої шиїтської мечеті Хасанія, повідомили силовики. Внаслідок вибуху, за підтвердженими наразі даними, одна людина загинула і до 20 поранені. Деякі джерела повідомляють і про більше число загиблих – на цей час до шести.

Також загинули і двоє нападників-смертників, які, на думку силовиків, могли планувати вибух у самій мечеті.

Напад стався в час п’ятничних молитов, головних для мусульман протягом тижня; для шиїтів це також час, коли вони готуються до їхнього головного протягом року ритуалу Ашура.

Президент Афганістану Ашраф Гані засудив напад і заявив, що нападники не зможуть похитнути єдність афганського народу своїми «нелюдськими нападами, що суперечать релігії».

Відповідальності за цей напад іще ніхто на себе не взяв. Раніше за кілька інших нападів на шиїтські об’єкти в Кабулі останніми місяцями брав на себе місцевий відділок екстремістського угруповання «Ісламська держава». Попередній такий напад на іншу шиїтську мечеть у Кабулі, внаслідок якого загинули 20 людей, був здійснений близько місяця тому.