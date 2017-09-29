ГПУ передала до суду справу щодо екс-заступника міністра промполітики та двох його синів

Генеральна прокуратура передала до суду справу щодо колишнього заступника міністра промислової політики і двох його синів, яких підозрюють у заволодінні державними коштами на загальну суму 1,5 мільйона доларів США.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, у зв’язку із невстановленим місцем перебування підозрюваних ще в 2013 році їх оголосили в розшук, суд надав дозвіл на здійснення процедури спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно фігурантів справи.

Генпрокуратура проводила досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою екс-заступника міністра промислової політики України, голови Агентства з питань оборонно-промислового комплексу та його спільників – двох синів у заволодінні впродовж 2010 року, «шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 1,5 мільйона доларів США (на той час еквівалент 11,8 мільйона гривень).

У прокуратурі не уточнюють прізвища екс-заступника міністра, проте у 2010 році заступником міністра промислової політики і головою Агентства з питань оборонно-промислового був Костянтин Кучер.