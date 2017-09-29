США різко обмежили дипперсонал на Кубі після таємничих хвороб дипломатів

Сполучені Штати Америки різко скоротили чисельність дипломатичних працівників у своєму посольстві на Кубі після хвилі таємничих інцидентів зі здоров’ям американців, від яких потерпів 21 працівник.

Як повідомили в Державному департаменті США, посольство в Гавані залишається відкритим і надаватиме термінові послуги, але розгляд візових прохань і видача віз припиняються. Чисельність працівників скоротять приблизно на 60 відсотків, також вказано виїхати з Куби дипломатам, без яких посольство зможе працювати, і членам родин дипломатів.

Також буде видано попередження громадянам США уникати подорожей на Кубу.

За даними посадовців США, проблеми зі здоров’ям американських працівників посольства почалися приблизно рік тому, останній наразі випадок був наприкінці серпня. Нині в посольстві працюють слідчі зі США, зокрема й із Федерального бюро розслідувань, намагаючись встановити, що могло викликати шкоду здоров’ю – втрати слуху, запамороки, шум у вухах, біль у голові, втома чи й проблеми зі сприйняттям.

При цьому про такі труднощі не повідомляв жоден кубинський працівник посольства, хоча на схожі симптоми скаржився один канадський дипломат.

У Вашингтоні не висували Кубі публічних звинувачень у цьому, і те, що Куба допустила для вивчення ситуації працівників ФБР, вважають за ознаку, що уряд країни охочий допомогти.

США також не видворяли кубинських дипломатів, що вважають іще однією вказівкою, що Вашингтон, найімовірніше, не вважає Гавану відповідальною за створення інцидентів.

Але американські посадовці заявляють, що Куба таки відповідальна за захист іноземних дипломатів на своїй землі.

Як заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, чисельність працівників посольства США на Кубі буде скорочена доти, «доки уряд Куби не зможе забезпечити безпеку» американських дипломатів.

На Кубі ж у Міністерстві закордонних справ рішення США назвали поспішливим і заявили, що воно вплине на двосторонні відносини.

США і Куба відновили дипломатичні зв’язки 2015 року після понад п’яти десятиліть розриву. Відтоді на Кубі почало швидко зростати число туристів зі США.