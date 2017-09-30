Калинівка: поодинокі снаряди ще детонують, відкритого горіння немає – ДСНС

На місці вибухів військових складів у місті Калинівка Вінницької області станом на ранок 30 вересня немає відкритих осередків горіння, але спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій.

Піротехніки досі виконують заявки від населення на знешкодження вибухонебезпечних предметів: з отриманих 230 заявок виконано 215. Усього під час розмінування піротехніки виявили 205 снарядів, розкиданих вибухами, а пожежна авіація зробила 48 скидів (384 тони води) з літака Ан-32П. Наразі гасіння завершено.

У районі вибухів з населенням працює група екстреної психологічної допомоги ДСНС та Національної гвардії, по допомогу до не звернулися понад триста чоловік.

За даними рятувальників, на цей час відновлене газопостачання шести тисяч абонентів у Калинівці та довколишніх селах. Відновлено рух автотранспорту на дорозі Житомир – Могилів – Подільський, залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка. Водночас, на ранок 30 вересня залишаються закритими авіапольоти в радіусі 40 кілометрів від Калинівки.

Повідомлення про вибухонебезпечні предмети ДСНС приймає за телефоном гарячої лінії: 043-332-14-63.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що кошти, 100 мільйонів гривень, які надав уряд на подолання наслідків вибухів, будуть доступні з 1 жовтня на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».