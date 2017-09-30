У ДТП з автобусом в Криму постраждали 18 осіб, троє госпіталізовані

Вісімнадцять людей постраждали в результаті ДТП з автобусом в Криму, що сталося 29 вересня. Троє людей госпіталізовані з травмами середнього ступеня тяжкості, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Допомогу надали 18 постраждалим, 16 з яких доставили в Керченську лікарню. У Керченську міську лікарню №1 госпіталізовано зараз трьох. Їхній стан середньої тяжкості, але ближче до важкого, у всіх, в основному, забої, різані рани. Решта проходять обстеження», – цитує підконтрольного Росії міністра охорони здоров'я Криму Антона Шаклунова агенція ТАСС.

Водій автобуса Neoplan вдень 29 вересня не впорався з керуванням, машина перекинулася на дах за 10 кілометрів від Керчі з боку Ленінського району Криму. Автобус з понад 40 пасажирами перекинувся недалеко від Керченської поромної переправи. Транспорт перевозив людей, що застрягли в черзі на пором.

29 вересня з боку анексованого Криму на непрацюючій через шторм Керченській поромній переправі накопичилося близько 1,7 тисяч автомобілів.

У ніч на 26 вересня Керченська поромна переправа припинила роботу через негоду. Поромна переправа через Керченську протоку є основною транспортною артерією, яка з'єднує Крим з Краснодарським краєм сусідньої Росії. За українським законодавством, в'їзд в анексований Крим через Керченську переправу заборонений і прирівнюється до порушення при перетині державного кордону.