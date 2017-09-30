США нададуть Україні понад 5 мільйонів доларів допомоги в сфері кібербезпеки – Йованович

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Сполучені Штати нададуть Україні понад п'ять мільйонів доларів США в рамках нової допомоги в сфері кібербезпеки.

Як повідомляє прес-служба посольства, ці кошти будуть спрямовані на зміцнення здатності України запобігати, зменшувати вплив кібератак і реагувати на них.

У Києві під час двостороннього діалогу американська й українська сторони обговорили шляхи захисту критичної інфраструктури й військових систем, а також обмінялися поглядами щодо заходів для зміцнення довіри в сфері кібербезпеки в ОБСЄ.

27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалось у декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.