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30 Вересень 2017, Київ 12:56
Новини | Міжнародні

Афганістан: через напад на мечеть загинули шестеро людей

Місце вибуху, 29 вересня 2017 року

Влада Афганістану повідомляє, що 29 вересня нападники-смертник підірвав бомбу поблизу великої шиїтської мечеті в Кабулі, внаслідок чого загинули принаймні шестеро осіб, а поранення дістали понад 20. Вибух стався, коли люди зібралися на шиїтське релігійне свято.

Угруповання «Ісламська держава» заявило про відповіда льність за напад.

Сили безпеки Афганістану заявили про ліквідацію двох осіб, що брали участь у цьому нападі.

На місці вибуху
На місці вибуху

Поліцейський на місці нападу
Поліцейський на місці нападу

28 серпня від вибуху бомби в авто зі смертником у провінції Гельманд на півдні Афганістану загинули щонайменше 13 осіб – включно з афганськими військовими і цивільними – і 18 зазнали поранень.

Коаліція під керівництвом НАТО завершила свою основну місію в Афганістані у 2014 році.

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