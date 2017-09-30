ДСНС: вибухи в Калинівці припинились, 2 жовтня відновиться навчання в школах

Детонація снарядів на військових складах у Калинівці Вінницької області повністю припинились, повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій.

«Станом на 08:30 30 вересня 2017 року неконтрольованих вибухів та виникнення осередків пожеж на технічній території арсеналу не спостерігається, але під час роботи важкої інженерної техніки військових груп розмінування відбуваються підриви окремих вибухонебезпечних предметів під мінними тралами, – ідеться в повідомленні. – Це штатна ситуація при роботі на місцевості, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, і не становить загрози для мешканців постраждалих районів».

2 жовтня в Калинівці планують відновити навчання у школах та дитячих садках.

Рятувальники повідомляють, що приймають заявки від населення на знешкодження вибухонебезпечних предметів за телефоном гарячої лінії: 043-332-14-63. Усього під час розмінування піротехніки виявили 205 снарядів, розкиданих вибухами, а пожежна авіація зробила 48 скидів (384 тони води) з літака Ан-32П. Наразі гасіння завершено.

За даними рятувальників, на цей час відновлене газопостачання шести тисяч абонентів у Калинівці та довколишніх селах. Відновлено рух автотранспорту на дорозі Житомир – Могилів – Подільський, залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка. Водночас, на ранок 30 вересня залишаються закритими авіапольоти в радіусі 40 кілометрів від Калинівки.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що кошти, 100 мільйонів гривень, які надав уряд на подолання наслідків вибухів, будуть доступні з 1 жовтня на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».