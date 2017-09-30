Міністр охорони здоров'я США подав у відставку через звинувачення у використанні приватних літаків

Міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Том Прайс подав у відставку через звинувачення у занадто частих польотах на приватних літаках за бюджетний кошт.

Прайс неодноразового використовував для подорожей, пов'язаних з роботою, дорогі приватні авіарейси замість звичайних комерційних. За оцінками американських ЗМІ, він витратив на перельоти 400 тисяч доларів з федерального бюджету. У США посадовці, діяльність яких не пов'язана з національною безпекою, повинні використовувати для робочих поїздок комерційні рейси.

За день до повідомлення про відставку Том Прайс пропонував відшкодувати бюджету невелику частину цих витрат та вибачився за 26 приватних рейсів, здійснених з травня цього року.

Том Прайс став міністром у лютому 2017 року, його кандидатура була подана в Сенат президентом Дональдом Трампом. До цього Прайс був конгресменом від штату Джорджія та працював хірургом-ортопедом. Він був запеклим критиком запровадженого за правління колишнього президента США Барака Обами законодавства у сфері охорони здоров’я, відомого як Obamacare. Ця програма надала медичне страхування майже 20 мільйонам американців і знизила рівень незастрахованих до історичного мінімуму – менш ніж 10% громадян США. Водночас для тих американців, які вже були застраховані, платежі значно зросли, і саме це критикують противники Obamacare.Сенатори-демократи переважно не голосували за Прайса і вказували, що його позиція зашкодить мільйонам американців, які залежать від Obamacare.