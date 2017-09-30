Порошенко підписав указ про створення Вищого суду з інтелектуальної власності 

Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Відповідний указ оприлюднено на президентському сайті.

Поява такого суду є одним з кроків судової реформи – його утворення передбачається законом «Про судоустрій і статус суддів». За ним, конкурс на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим законом, тобто до грудня 2017 року.

За законом, суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності може бути не лише суддя, а і патентний повірений з досвідом щонайменше п'ять років та адвокат, який представляв у суді справи щодо захисту прав інтелектуальної власності, зі стажем щонайменше п'ять років.

Спочатку суд планували назвати Вищим патентним.

У світі спори щодо інтелектуальної власності розглядають як спеціалізовані, так і загальні суди. Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності існують у низці кран світу – Великій Британії, Канаді, Португалії, Фінляндії, однак, за словами експертів, ця практика не є загальною.