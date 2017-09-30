Зірка фільму «Таксі» Самі Насері прибув до Криму – ЗМІ

Французький актор, виконавець головної ролі в усіх частинах фільму «Таксі» Самі Насері 30 вересня прилетів до анексованого Криму. Про це пишуть Крим.Реалії за посиланням на кореспондента «РИА Новости», який зустрічав актора в аеропорту. Насері приїхав на півострів для участі в «Форумі миру», який проводить у Ялті Всесвітній благодійний альянс «Миротворець». До окупованого Криму Насері прилетів разом зі співаком із Франції Мурадом Бураві рейсом із Москви.

«Ми, я й Самі, захотіли (приїхати – ред.) до вас до Криму, не боїмося санкцій, любимо вашу країну – Росію. Тому ми сьогодні тут», – сказав журналістам Бураві.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Низка артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

В українському МЗС раніше оприлюднили звернення, в якому застерегли іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».