Росія заперечує, що після «Заходу-2017» в Білорусі залишилися війська

Міністерство оборони Росії заперечує, що після навчань «Захід-2017» на території Білорусі залишилися російські війська.

Представник відомства генерал-майор Ігор Конашенков стверджує, що всі підрозділи повернулися до пунктів постійної дислокації. Про це він заявив російським журналістам 30 вересня.

«Що стосується підрозділів російських військ, які брали участь в спільних стратегічних навчаннях «Захід-2017», всі вони повернулися в пункти постійної дислокації», – сказав він.

Напередодні начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив в інтерв'ю «Ройтес», що Росія залишила частину військ на території Білорусії і вивела лише невелику частину контингенту. Він додав, що Росія вивела, в першу чергу з метою демонстрації виведення, авіаційні частини, які повернулися на свої летовища, звідки їм на подолання відстані у 300–400 кілометрів потрібно зовсім мало часу.