В Азербайджані інформагенція «Туран» заявила про відновлення роботи з 1 жовтня

Азербайджанська незалежна агенція новин «Туран» повідомила, що сподівається на закриття справ проти себе і оголосила про поновлення діяльності з 1 жовтня.

Агенція заявила, що її діяльність була припинена у вересні після того, як керівник «Турана» Мехман Алієв був затриманий у Баку 24 серпня за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків та зловживанні владою. «Туран» назвав ці звинувачення «сфабрикованими» та «надуманими», арешт Алієва був засуджений західними урядами та правозахисними групами як політично мотивоване придушення незалежних ЗМІ.

12 вересня Алієв був звільнений з-під варти і переведений під домашній арешт, а влада Азербайджану через кілька днів поновила податкову справу щодо агентства.

У заяві, поширеній на своєму сайті 29 вересня, «Туран» дякує західним урядам та правозахисникам за підтримку та заявляє, що їхній протест після арешту Алієва змінив долю агенції. «Ми вважаємо, що сфабрикована кримінальна справа буде закрита. З цією вірою ми відновимо нашу роботу 1 жовтня», – йдеться в заяві.