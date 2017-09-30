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30 Вересень 2017, Київ 20:28
Новини | Міжнародні

У Каталонії намагаються провести референдум про незалежність попри опір Мадрида

Демонстрація прихильників незалежності Каталонії в Барселоні (архівне фото, 2015 рік)

Чиновники в іспанському регіоні Каталонія намагаються провести референдум про незалежність, який Мадрид назвав «знущанням з демократії».

Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс заявив, що референдум 30 вересня є неконституційним і що такі референдуми стали «інструментом вибору диктаторів».

Раніше влада Іспанії закрила систему електронного голосування в регіоні, а силовики конфіскували велику кількість паперових бюлетенів.

Через цей опір Мадрида голова сепаратистської Каталонської національної асамблеї Йорді Санчес заявив, що здобуття 1 мільйона голосів за незалежність буде «видатним успіхом».

Близько 5,3 мільйона людей у Каталонії мають право голосу, проте багато хто з противників незалежності заявив, що бойкотуватиме референдум.

Останніми днями центральна влада конфіскувала щонайменше 12 мільйонів паперових виборчих бюлетенів та мільйони плакатів та листівки про незалежність. Мадрид також заблокував кілька веб-сайтів із пропагандою ідей незалежності.

Понад 4 тисячі іспанських правоохоронців були відправлені до Каталонії, щоб закрити дільниці. У Мадриді 30 вересня відбулася масова акція, учасники якої вважають Каталонію невід’ємною частиною Іспанії.

Демонстранти у Мадриді вигукували «Каталонія – це Іспанія!» (відео)
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