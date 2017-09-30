Федерація важкої атлетики через допінг дискваліфікувала українців, росіян та ще сім збірних

Збірні України, Росії, Казахстану, Китаю, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Туреччини і Молдови з важкої атлетики у повному складі відсторонені від міжнародних змагань терміном на один рік через позитивні допінг-тести спортсменів на Олімпійських іграх 2008 і 2012 років.

Таке рішення 30 вересня одноголосно ухвалила Виконавча рада Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).

Таким чином, дев’ять національних команд не зможуть взяти участь у чемпіонаті світу, який відбудеться з 28 листопада до 5 грудня 2017 року в Анахаймі (США).