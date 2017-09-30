В Одесі Саакашвілі закликав «їхати до Києва і перемагати зло»

На мітингу, який 30 вересня пройшов біля пам’ятника Дюку де Рішельє в Одесі, колишній очільник Одеської області та екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі висловив бажання «змінити владу в Україні». «Треба поміняти владу в Києві. Саме вони заважали мені змінити Одесу на краще. Потім повернусь до вас», – сказав він одеситам.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, також він закликав присутніх, яких зібралося кількасот, їхати до Києва 17 жовтня, щоб «перемогти зло». Раніше на своїй сторінці у Facebook він писав про вимоги, які планує висунути в цей день разом із громадськими активістами і деякими політиками. Зокрема, йдеться про створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, ухвалення нового виборчого закону.

30 вересня Міхеїл Саакашвілі приїхав в Одесу вперше після відставки з посади голови обласної державної адміністрації в листопаді минулого року. Опоненти екс-очільника Одеського регіону спробували завадити мітингу і гучно увімкнули музику на Приморському бульварі. Дехто з них вдягнув маски із зображенням Саакашвілі. Між прихильниками Саакашвілі та його противниками сталися суперечки й сутички. Кордоном між ними забезпечували правоохоронці. За даними, які повідомив Радіо Свобода радник ГУНП України в Одеській області Руслан Форостян, загалом на Приморському бульварі перебували близько сотні поліцейських, в тому числі спецпризначенців.

Після мітингу колишній очільник Одеського регіону разом з численною групою підтримки пройшов понад кілометр центральними вулицями міста, в тому числі Дерибасівською.