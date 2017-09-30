В Одесі вкотре горів будинок-пам’ятник національного значення

В центрі Одеси сталася пожежа в будинку Русова, який було побудовано в ХІХ столітті як прибутковий будинок і який нині входить до переліку пам‘яток історії та архітектури національного значення.

За даними регіонального управління ДСНС, полум’я охопило підвальне приміщення, перший та другий поверхи лівого крила чотириповерхової будівлі.

«Складність гасіння полягала у відсутності стаціонарних маршових сходин, швидкому розповсюдженні вогню по дерев’яних конструкціях, сильному задимленні», – мовиться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. До ліквідації пожежі були залучені 12 одиниць техніки. Причина загоряння наразі встановлюється, повідомляє відомство.

Будинок Русова вважається одним із найкрасивіших в Одесі. З 2009 року він пережив щонайменше три масштабні пожежі, взимку минулого року горів двічі. Історичну й архітектурну пам’ятку мали законсервувати, але ці роботи було призупинено.

Інвестором реконструкції історичної будівлі виступала фірма, підконтрольна одеському бізнесмену Руслану Тарпану, якому належить будинок Русова. Нещодавно міська влада Одеси заявила вирішити питання про вилучення будинку Русова у власника в судовому порядку.