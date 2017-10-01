Іспанія: біля шкіл у Каталонії утворились черги охочих проголосувати на референдумі щодо незалежності

В іспанському регіоні Каталонія тисячі людей вишикувалися у чергах на виборчих дільницях, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який Мадрид назвав «незаконним», пообіцявши заблокувати голосування.

Іспанські посадовці 30 вересня повідомляли про закриття шкіл в регіоні, які розглядалися в якості дільниць для голосування зранку 1 жовтня.

Як повідомляють західні ЗМІ, попри такі заяви, на виборчих дільницях помічені урни для голосування, і влада Каталонії заявила про дозвіл людям голосувати за допомогою бюлетенів, видрукуваних ними власноруч.

Повідомляється, що багато прихильників референдуму залишилися в школах на ніч, щоб таким чином зберегти відкритими дільниці до початку голосування.

Як передає агенція Reuters, вранці 1 жовтня каталонці почали шикуватися у чергах поблизу шкіл для голосування.

У той же час близько 30 поліцейських мікроавтобусів та інших машин покинули порт Барселони, де вони базувались.

10 вересня голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що «все готово» до референдуму. Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс зазначив, що референдум 30 вересня є неконституційним і що такі референдуми стали «інструментом вибору диктаторів».

Всупереч спротиву центральних органів влади, регіональний уряд таємно створював виборчі бюлетені, формував списки виборців тощо.

Близько 5,3 мільйона людей у Каталонії мають право голосу, проте багато хто з противників незалежності заявив, що бойкотуватиме референдум.

Нинішній референдум викликав напруженість в каталонському регіоні і у всій Іспанії, що може загрожувати спалахами насильства між Мадридом і Барселоною.

За день до планованого голосування демонстранти з іспанськими прапорами пройшли маршем в декількох містах, зокрема в Барселоні і Мадриді, закликаючи не голосувати каталонців за незалежність.