Росія є у списку країн із новими санкціями США через невдалу боротьбу з торгівлею людьми – Білий дім

У Білому домі повідомили, що Сполучені Штати через «недостатню боротьбу» з торгівлею людьми додали Іран в список країн, до яких застосовуються санкції, збільшивши при цьому їх обсяг на Росію, яка вже була у цьому списку.

У заяві Білого дому від 30 вересня йдеться, що разом з Іраном, до списку санкцій США потраплять Венесуела і чотири африканські країни – Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Судан і Південний Судан.

Разом з Росією й інші країни, що вже є в списку, стикнуться з подальшими обмеженнями, – це Північна Корея, Еритрея і Сирія. Ці країни будуть обмежені в участі в освітніх і культурних програмах обмінів зі Сполученими Штатами.

Адміністрація президента США Дональд Трамп також доручила виконавчому директору Міжнародного валютного фонду і посадовцям такого ж рівня у інших багатосторонніх банках розвитку проголосувати проти надання позик чи інших коштів Росії, Ірану чи Північній Кореї в 2018-му фінансовому році, який починається 1 жовтня.

Відповідно до американського законодавства 2000-го року, Сполучені Штати не надають ані гуманітарну, ані економічну допомогу країнам, які не відповідають мінімальним стандартам щодо ліквідації торгівлі людьми і не вживають жодних заходів для уникнення цього.