Референдум у Каталонії: між поліцією і виборцями сталися сутички

У неділю на одній із виборчих дільниць, облаштованих для проведення референдуму щодо незалежності регіону Каталонія від Іспанії, сталися сутички між поліцією і виборцями. Інцидент відбувся у Барселоні незабаром після того, як о 9-й ранку почалося голосування. Як передає агенція Associated Press із посиланням на очевидців, сотні потенційних виборців були силоміць витіснені з будівлі школи, де розмістилась дільниця. Повідомляється, що силовики також не допускають цивільних до виборчої дільниці у місті Сан-Жульян-де-Раміс.

За даними ЗМІ, іспанська поліція вилучає урни для голосування на виборчих дільницях у Каталонії, щоб спробувати зупинити референдум про незалежність, який влада Мадрида назвала «незаконним» і пообіцяла заблокувати.

Перед початком голосування урядовці Каталонії заявили, що виборці можуть самі роздруковувати бюлетені і кинути їх в урну на будь-якій виборчій дільниці, не закритій поліцією.

1 жовтня в іспанській Каталонії регіональний уряд призначив референдум щодо незалежності від Іспанії. Мадрид назвав таке голосування незаконним, пообіцявши завадити його проведенню. У Каталонії близько 5,3 мільйона людей мають право голосу, проте багато хто з противників незалежності напередодні заявив, що бойкотуватиме референдум.

Нинішній референдум викликав напруженість в каталонському регіоні і у всій Іспанії, що може загрожувати спалахами насильства між Мадридом і Барселоною.