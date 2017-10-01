Колишня футбольна зірка США О’Джей Сімпсон вийшов на волю після 9 років ув’язнення

Колишня легенда американського футболу 70-річний О’Джей Сімпсон вийшов на волю після 9 років ув’язнення. Це стало можливим завдяки рішенню суду про умовно-дострокове звільнення.

Департамент виправних закладів штату Невада на сторінці в Facebook опублікував зображення і відео підписання Сімпсоном документів, що дозволили йому покинути виправний центр Лавлока 1 жовтня.

20 липня Рада з умовно-дострокового звільнення у Неваді вирішила, що Сімпсон має бути звільнений після відбування свого терміну через збройний розбій і напад у 2008 році в готельному номері в Лас-Вегасі. Його засудили рівно через 13 років після того, як Сімпсон був виправданий у вбивстві дружини Ніколь Браун Сімпсон та її коханця Рона Голдмана.

Тоді виправдувальний вирок викликав суперечки серед американців, які стежили за процесом по телебаченню. У 1997 році цивільний суд визнав Сімпсона винним в смерті і наказав йому виплатити родичам загиблих 33,5 мільйони доларів.

О’Джей Сімпсон 11 років був гравцем Національної футбольної ліги, його ім’я внесене до Зали слави професійного американського футболу. Також він відзначився зйомками у кіно і роботою на телебаченні.