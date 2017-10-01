Іран залучає дітей з Афганістану до боїв у Сирії – правозахисники

Сили іранської Революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції) (IRGC) залучає дітей-іммігрантів з Афганістану, які живуть в Ірані, воювати у конфлікті в Сирії. Про це заявила 1 жовтня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

За даними правозахисників, афганські діти віком до 14 років воювали в афганській дивізії «Фатіміюн», підтримуваної Іраном, що бореться з урядовими силами в сирійському конфлікті.

«Іран повинен негайно припинити вербування дітей-солдатів і повернути всіх афганських дітей, яких він відправив на боротьбу у Сирії», – заявила директор з прав людини Human Rights Watch Сара Леа Уїтсон.

У HRW заявили, що при огляді надгробних фотографій на іранських кладовищах було виявлено вісім афганських дітей, які, ймовірно, воювали і загинули в Сирії. У правозахисників є інформація про і ще щонайменше шість випадків загибелі у Сирії афганських дітей-солдатів. Спотворення даних про вік на надгробних плитах може вказувати, що «випадки, коли Іран вербує дітей для боротьби в Сирії, швидше за все, більш поширені», додали правозахисники.

«Іранська влада повинна захищати всіх дітей і притягати до відповідальності відповідальних за вербування афганських дітей», – сказала Уїтсон.

За оцінками МВС, в 2015 році в Ірані було 2,5 мільйони афганців, багато з яких не мали належних документів.

HRW раніше документувала випадки, коли афганські біженці в Ірані «добровільно зголошувалися» на участь у конфлікті в Сирії в надії отримати юридичний статус для своїх сімей.

Згідно з міжнародним правом, вербування дітей віком до 15 років для активної участі у військових діях є військовим злочином.