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01 Жовтень 2017, Київ 16:00
Новини | Міжнародні

Іспанія: близько 40 людей постраждали в сутичках, пов’язаних із референдумом у Каталонії

Співробітники Цивільної гвардії Іспанії і активісти у сутичці біля виборчої дільниці в Барселоні, Іспанія, 1 жовтня 2017 року

У результаті сутичок з поліцією в іспанському регіоні Каталонія постраждали щонайменше 38 людей, повідомили представники служб екстреної допомоги в регіоні. Водночас влада заявила, що травми не були серйозними.

Газета El Periodico повідомила, що поліція застосувала гумові кулі в одному з центральних районів Барселони з метою перешкодити голосуванню.

Урядовці Каталонії заявили, що близько трьох чвертей з приблизно 2300 виборчих дільниць відкриті для голосування, хоча представники центрального уряду кажуть – більш ніж половина закриті.

Чиновники Каталонії закликали людей і далі продовжувати голосувати, попри спротив поліції.

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон проголосував у провінції Жирона, в іншому, ніж планував раніше, місці. На дільниці у місті Сан-Жульян-де-Раміс, де на нього чекали, поліція розтрощила двері. Пучдемон заявив, що в центрального уряду буде 48 годин на те, щоб покинути регіон, якщо виборці скажуть «так» на референдумі.

Згідно з опитуваннями, приблизно 40% всіх жителів 7,5-мільйонної Каталонії підтримують рішення відокремитись від Мадрида, тоді як більшість жителів регіону, які висловлюються проти, хочуть провести референдум, щоб визначити його долю.

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