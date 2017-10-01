Військові сапери розміновують технічну територію арсеналу в Калинівці – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що у неділю продовжуються заходи з розмінування території арсеналу у Калинівці Вінницької області, тоді як сама його територія перебуває під посиленою охороною. Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

«На території арсеналу в Калинівці відбуваються поодинокі вибухи, які не загрожують життю місцевого населення та військовослужбовців Збройних сил України. Військові сапери проводять розмінування технічної території арсеналу», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, «посилену охорону» території арсеналу і прилеглих територій здійснюють підрозділи Військової служби правопорядку ЗСУ та Високомобільних десантних військ.

Раніше сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що на сьогодні ще відбувається поодинока детонація боєприпасів в районі Калинівки, втім відкритих осередків горіння немає.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що кошти, 100 мільйонів гривень, які надав уряд на подолання наслідків вибухів, будуть доступні з 1 жовтня на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».