У Німеччині вперше зареєстрували одностатевий шлюб

Двоє чоловіків у Німеччині стали першою одностатевою парою, яка вступила у шлюб з початком дії з 1 жовтня відповідного закону. 60-річний Бодо Менде та 59-річний Карл Крайле закінчили десятиліття боротьби за гей-шлюби у Німеччині, офіційно зареєструвавши сьогодні своє одруження в Берліні.

Очікувалося, що багато інших пар зроблять те ж саме. Установи реєстрації шлюбу відкриті в неділю, щоб відзначити перший день юридичної дії гомосексуального шлюбу в країні.

Менде і Крейле, які разом з 1979 року, у 2002 році увійшли в число перших пар, які вступили в так зване цивільне партнерство після того, як Німеччина дозволила такі союзи роком раніше.

Зареєстровані партнерські відносини однак не давали в Німеччині, де є приблизно 94 тисячі одностатевих пар, такого ж статусу, що і шлюб.

Бундестаг ухвалив законодавство про рівність шлюбу в червні цього року після того, як канцлер Анґела Меркель несподівано відмовилася від свого заперечення, аби парламент провів голосування з цього приводу.

Німеччина – 15-а європейська країна, яка легалізувала гомосексуальний шлюб.