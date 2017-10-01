МВС Іспанії повідомило про 11 постраждалих поліцейських у сутичках через каталонський референдум

У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії повідомили, що дев’ятеро поліцейських і двоє представників Цивільної гвардії зазнали поранень в результаті подій, пов’язаних із недопущенням проведення референдуму про незалежність у Каталонії. Про це йдеться у повідомленні міністерства на сторінці у Twitter.

Згідно з повідомленням, силовики зазнали травм, «коли виконували рішення суду».

Водночас чиновники у Каталонії заявили, що від «поліцейського насильства» постраждали 337 людей. Така цифра з’явилася на сторінці у Twitter уряду Каталонії.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що поліція для недопуску людей на виборці дільниці застосувала гумові кулі. Водночас були повідомлення про те, що цивільні кидали каміння у правоохоронців.

Сутички в Барселоні та інших містах відбуваються через спроби влади Каталонії провести референдум щодо незалежності від Іспанії. Мадрид вважає цей референдум незаконним. Віце-прем’єр Іспанії Сорайя Саєнс де Сантамарія назвала дії влади Каталонії «абсолютно безвідповідальними» і підкреслила, що поліція діяла адекватно.

Влада Каталонії звинуватили Мадрид у невмотивованій жорстокості, заявивши, що проситиме ЄС втрутитися в ситуацію. Мер Барселони закликала до відставки прем’єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя.

У неділю вранці відкрилися не всі дільниці (переважно школи), облаштовані для голосування. Частина з них була заблокована поліцією, а біля відкритих дільниць вишикувалися черги. Туди, як заявила влада Каталонії, можна нести навіть самотужки видрукувані бюлетені, які не вдалося кинути в урни на інших дільницях.