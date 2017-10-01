Світоліна перемогою стартувала на турнірі WTA у Пекіні

Третя ракетка світу, українка Еліна Світоліна у неділю пройшла до другого кола представницького турніру Жіночої тенісної асоціації у китайському Пекіні. Як передає сайт WTA, Світоліна у неділю почала свої змагання з перемоги 6:3, 6:2 у поєдинку з китаянкою Лінь Чжу.

У другому колі Світоліна зустрінеться з австралійкою Ешлі Барті.

Сьогоднішній вихід на корт для українки став першим після відкритого чемпіонату США, до чвертьфіналу якого Світоліна не дійшла, поступившись американці Медісон Кіз.

Призовий фонд турніру у Пекіні складає понад 6 мільйонів доларів.