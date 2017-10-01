Франція: внаслідок нападу в Марселі загинули дві жінки

Унаслідок нападу невідомого з ножем біля головного вокзалу Марселя на півдні Франції загинули, за уточненими даними, дві жінки. Військові, що патрулюють на вокзалі Сен-Шарль, застрелили нападника.

За словами очевидців і джерел у поліції, чоловік під час нападу вигукував «Аллах акбар!»

У прокуратурі Франції в Парижі повідомили, що відкрили контртерористичне розслідування.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колон повідомив, що вирушив до Марселя.

Він також припустив, що інцидент може бути терористичним актом, хоча додав, що це ще не підтверджено.

У Франції ще з часу нападів у Парижі 2015 року, внаслідок яких загинули 130 людей, діє надзвичайний стан, по всій країні чергують додатково до звичайних сил правопорядку сім тисяч військових, які охороняють точки підвищеного ризику – такі, як транспортні вузли, туристичні об’єкти чи релігійні споруди.