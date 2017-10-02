Обшук в анексованому Криму: 64-річного кримського татарина вивезли в невідомому напрямку

Російські силовики в анексованому Криму у понеділок після обшуку вивезли в невідомому напрямку 64-річного кримського татарина Талята Абдурахманова. Він – житель села Мельничне Білогірського району. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«Сьогодні о 6-й ранку в будинок 64-річного Талята Абдурахманова навідалися люди в балаклавах. Їх було багато. Господаря будинку забрали з собою, швидше за все, в Сімферополь. Він віруючий мусульманин. Зараз виїжджаю на місце», – розповів координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

Факт обшуку і вивезення чоловіка підтвердив і адвокат Едем Семедляєв.

Офіційних коментарів російських силових структур поки немає.

Після анексії Росією українського Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».