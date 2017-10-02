П’ятеро людей загинули через пожежу в хостелі у Запоріжжі

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в результаті нічної пожежі, яка сталася в будівлі хостелу у Запоріжжі, п’ятеро людей загинули. Згідно з повідомленням, четверо тіл загиблих виявили після гасіння пожежі, ще одна людина з числа п’яти врятованих померла у лікарні.

Вік загиблих не повідомляють, відомо, що серед врятованих – 8-річна дитина.

За даними ДСНС, пожежа виникла у двоповерховому будинку на вулиці Жуковського, 36, у Олександррівському районі міста.

Причина виникнення пожежі наразі невідома.