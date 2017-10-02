Пожежа у Запоріжжі: 2 постраждалих у тяжкому стані, документів на облаштування хостелу не було

Двоє постраждалих в результаті пожежі у двоповерховій будівлі в Запоріжжі, що була облаштована як хостел, перебувають у тяжкому стані. Про це Радіо Свобода повідомили у лікарні, куди госпіталізували потерпілих після пожежі минулої ночі. За даними медиків, через травми та опіки людей ввели у стан мидакаментозного сну. Стан дитини, яка також була в приміщенні під час пожежі, нетяжкий.

В обласному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій повідомили, що власники не подавали заявки про здійснення відповідної діяльності і облаштування приміщення як хостелу. Власник будівлі в коментарі Радіо Свобода заявив, що приміщення перебувало в суборенді і було віддане у користування через агенцію. Орендар і влаштував там хостел. З цією людиною зараз спілкуються правоохоронці.

Прокуратура Запорізької області розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі. Провадження відкрили за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Вирішується питання щодо затримання винних осіб, додали у прокуратурі.

Пожежа у будівлі, що була облаштована як хостел, сталася минулої ночі в Олександрівському районі Запоріжжя. В результаті п’ятеро людей загинули – четверо тіл виявили після гасіння пожежі, ще одна людина померла у лікарні. Причина виникнення пожежі наразі невідома.